Calciomercato Milan – Theo Hernandez: il rinnovo e il pressing del PSG

Il Milan, questa sera, sarà ospite del PSG: una gara fondamentale per il cammino rossonero in Champions League. L’estate del 2021, come riporta calciomercato.com, era stata particolarmente calda per Theo Hernandez. La sua crescita esponenziale era stata seguita da un PSG che avrebbe provato a convincere il terzino in tutto modi. Il ragazzo decise poi di rinnovare il contratto fino al 2026 con il Milan. Il PSG non avrebbe mai lasciato la presa su Theo Hernandez provandoci anche la scorsa estate, ricevendo un altro due di picche.