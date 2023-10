Youth League, pagelle PSG-Milan 1-0: cuore Zeroli. Jimenez a due facce

Difesa — Bartoccioni voto 6: primo tempo di controllo, con qualche uscita. Bravo al 36' prima su El Hannach poi su Mbappé. Non può nulla sulla botta di Mayulu. Nella ripresa perde una palla pericolosa e viene salavato da Simic. Bravo a chiudere Zague nella ripresa.

Bakounè voto 6: bene in difesa, si vede poco in avanti. Sale al 26' con un bel cross che non trova Sia. Sale con l'andare del primo tempo. Nella ripresa pressa, ma si vede molto poco in avanti.

Simic voto 6,5: non deve fare molto. Fa sentire sempre il fisico quando serve. Nella ripresa entra coprendo bene. Salva alla grande su Mendy.

Nsiala voto 6: come il suo collega di reparto. Cerca sempre l'anticipo quando può. Nella ripresa fa il suo senza soffrire più di troppo.

Jimenez voto 6,5: soffre Zague che gli causa un giallo pesante dopo 12 minuti. Non riesce ad attaccare proprio per occuparsi dell'esterno. Fa molto di più in attacco nei primi minuti del secondo tempo. Un altro giocatore rispetto a quello visti nei primi 45 minuti di gioco. Esce per Martinazzi.

Centrocampo — Zeroli voto 7: parte benissimo recuperando un pallone molto alto. Solita solidità e qualità al centro del campo. Perde corsa sul finire del primo tempo. Sfiora il gol di testa. Prova ad innescare bene gli attaccanti. Nel recupero sfiora il pareggio.

Stalmach voto 6: anche lui parte bene col pressing altissimo. Sfiora il gol. Poi controlla bene. Sul finire del primo tempo soffre come tutto il reparto. Esce per Malaspina: pressa molto bene recuperando qualche pallone prezioso.

Eletu voto 6: si vede poco all'inizio, ma pressa altissimo come tutti. Sul finire del primo tempo soffre la corsa dei mediani del PSG. Entra benissimo nella ripresa. Pressing aggressivo e costante, anche se non è sempre preciso. Esce per Magni: salva su Mendy.

Attacco — Cuenca voto 6: fa poco. Corre anche lui, ma in attacco non si vede. Un altro giocatore nei primi minuti della ripresa: mette il panico nella difesa del PSG. Esce forse per un problema fisico. Al suo posto Scotti.

Sia voto 5: si mangia una ghiotta opportunità. Poi cerca come al solito di farsi vedere. Nella ripresa non si vede moltissimo nonostante il forte pressing offensivo del Milan. Sbaglia un gol fattibile nel recupero.

Sala voto 6,5: titolare in Europa a 15 anni, ha la palla dell'1-0, ma sbaglia. Ci sta. Si vede che ha voglia. Si fa vedere anche in difesa dove aiuta Jimenez su Zague. Esce per Bonomi: entra benissimo correndo e spingendo.

Allenatore — Abate voto 6,5: prepara la partita molto bene, col Milan sempre alto e in pressione. Un rischio se poi non fai gol. Soffre solo nei 10 minuti finale del primo tempo dove subisce gol. Nel secondo tempo domina, ma non riesce a trovare il gol. Perde la prima in stagione, ma immeritatamente.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.