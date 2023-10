PSG-Milan, fermare Mbappé e puntare su Leao: le chiavi della partita

Il Milan , scirve La Gazzetta dello Sport, ha appena perso il secondo scontro diretto in stagione: prima Inter e poi Juventus . Per questo ha bisogno di rialzarsi; perché il match contro il PSG di questa sera è fondamentale per la qualificazione. Pioli, ai suoi, chiede di rifarsi con rabbia. Il Milan non è condannato a vincere, ma è anche vero che, in caso di sconfitta, sarebbe poi condannato a vincere le ultime 3 per arrivare almeno a 11 punti. Cosa che sarebbe molto difficile. Contro il PSG, il Milan deve fare risultato con una prestazione da vero Milan .

Milan, fermare Mbappé

Il Milan, si legge, dovrà fermare Mbappé, pericolo numero uno del PSG. Il francese va anticipato. Ma non basta. Chi lo affronta dovrà essere soccorso dai raddoppi dei compagni. Ma non basta ancora. I centrocampisti dovranno essere bravi a togliere i passaggi per la punta. Più sarà sporca la palla che arriverà tra i piedi dell’attaccante, più facile sarà controllarlo. Dovrà essere il Milan a marcare Mbappé e non un solo difensore. Il Milan, giovane e propenso all'attacco, ha peccato spesso nelle transizioni. Anche nel derby: 5 gol presi in superiorità di possesso. Vietato sbagliare letture stanotte. Luis Enrique ha promesso l’assalto. Se non sarà 4-2-4, il Psg attaccherà comunque con 4 uomini. La felicità del Milan dipenderà dall’abilità di capire quando compattarsi per difendere e partire bene in attacco.