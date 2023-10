PSG-Milan, stadio ‘caldo’: a Parigi tremila tifosi rossoneri

Il Milan si prepara per una partita fondamentale: i rossoneri si giocheranno una buona fetta di qualificazione agli ottavi di Champions League contro il PSG. Come riportato da Tuttosport, stasera saranno tremila i milanisti allo stadio, la stragrande maggioranza dei quali arriverà in città solo oggi. Le forze dell’ordine hanno contrassegnato il match a rischio 3 per l’invito, da parte del Collettivo Ultras Parigi, ai colleghi napoletani. Preoccupazione pure il match di ritorno, visto il “curriculum” dei parigini in trasferta. Come al solito, il tifo del Milan resta una delle carte maggiori dei rossoneri. LEGGI ANCHE: Milan, Theo Hernandez tra rinnovo e pressing del PSG >>>