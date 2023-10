Milan, Pioli: contro il PSG saranno 200 le partite in rossonero

Il Milan si prepara ad affrontare il PSG: come scrive La Gazzetta dello Sport, per Stefano Pioli saranno 200 presenze in rossonero

Il Milan si prepara per la sfida contro il PSG: una gara importante per Stefano Pioli. Dall’inizio dell’avventura nella Milano rossonera sono cambiate un po’ di cose. A Parigi, Stefano Pioli, come scrive La Gazzetta dello Sport, raggiungerà le 200 panchine con il Milan. Un traguardo prestigioso, che rafforza la posizione dell’allenatore nel club dei magnifici 7 della storia del Diavolo. Solo in sei, fin qui, hanno fatto meglio di lui: da Nereo Rocco ad Arrigo Sacchi, passando per Carlo Ancelotti e Fabio Capello. Il prossimo traguardo di Pioli è superare Sacchi che dopo la partita contro il PSG sarà a meno 20. LEGGI ANCHE: Scommesse, caso Tonali. Newcastle minaccia causa al Milan