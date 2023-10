Scommesse, caso Tonali: Newcastle minaccia causa al Milan

L'edizione de Il Corriere dello Sport parla del caso scommesse e in particolare di Tonali: il Newcastle prepara la causa contro il Milan?

Il caso scommesse continua a fare clamore. Tra nuovi nomi e squalifiche che dovrebbero presto arrivare , uno dei protagonisti di questa brutta vicenda è il centrocampista Sandro Tonali . L'ex calciatore del Milan , potrebbe anche mettere nei guai la sua ex squadra. Ecco le ultime novità.

Scommesse, caso Tonali. Rischia anche il Milan?

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla di Tonali e del caso scommesse. Il patteggiamento, pressoché definito nei contenuti, ieri ha subito un piccolo rallentamento a causa di un atteggiamento tutt’altro che conciliatorio del Newcastle: gli inglesi avrebbero infatti minacciato una causa multimilionaria nei confronti del Milan quando scatterà l’inibizione, ribadendo come al ragazzo verrà sospeso lo stipendio (8 milioni) già dal primo giorno di stop. Una notizia da prendere assolutamente con le pinze, ma che potrebbe essere molto importante per il Milan. Vedremo se ci saranno delle novità.LEGGI ANCHE: Probabili formazioni PSG-Milan, dubbi per Pioli. Luis Enrique attacca