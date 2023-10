Probabili formazioni PSG-Milan: dubbi per Pioli. Luis Enrique attacca

Il Milan si prepara per la partita fondamentale di questa sera contro il PSG . La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sulle possibili scelte di Luis Enrique e Stefano Pioli . Ecco le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di PSG-Milan

Per quanto riguarda il PSG, Luis Enrique potrebbe puntare su un super aggressivo 4-2-4: il porta l'ex Donnarumma e tanti ex della Serie A: Hakimi, Marquinhos e Skriniar. In attacco potrebbe partire Barcola al posto di un altro tassello a centrocampo come Zaire-Emery. In avanti occhio alla coppia Ramos-Mbappé e alla possibile soluzione dalla panchina rappresentata da Kolo Muani.