Scommesse, Tonali: si va verso i 10 mesi di squalifica

«Io sto preparando la partita con Sandro a disposizione e continuerò fino a quando non mi diranno il contrario. Come posso sapere io se la Uefa è contraria al fatto che Tonali giochi? Sono concentrato sulla Champions». L'intesa sulla durata totale, fra squalifica e pene alternative per Tonali, dovrebbe essere arrivata: vale a dire, 18 mesi (divise probabilmente in 10 e 8). Nicolò Zaniolo, è stato invece convocato venerdì pomeriggio dalla procura di Torino per l'interrogatorio: a differenza di Fagioli e Tonali, l'attaccante non si è autodenunciato, avendo sempre sostenuto di aver giocato a poker e blackjack. Intanto la polizia ha acquisito la busta con il misterioso file audio, custodito dall'avvocato Matteo Basso a La Spezia e consegnato dalla talpa di Fabrizio Corona, Maurizio Petra, con i nomi di altri calciatori.