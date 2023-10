PSG-Milan, il match preview di ‘acmilan.com’ | Champions League News

( fonte:acmilan.com ) - Milan e Paris Saint-Germain di fronte, la Champions League , Parigi, Mbappé e Leão, i fratelli Hernández, gli ex Maignan e Adli, l'ex Donnarumma. Esagerati gli spunti su PSG-Milan , incrocio stellare in scena al Parco dei Principi e valido per la terza giornata del Gruppo F. Appuntamento atteso e imperdibile, da conoscere a fondo grazie alla nostra Match Preview per arrivare preparati al via in programma alle 21.00.

Per mettersi alle spalle il passo falso interno contro la Juventus ci vuole una reazione di orgoglio, una prestazione di massima attenzione e applicazione a livello di collettivo. In Serie A l'andamento generale rimane positivo e la classifica buona: seconda posizione, a -1 dalla vetta. Invece l'iniziale doppio pareggio a reti bianche in Champions riducono il margine di errore per il Milan, già abbastanza vincolato nei calcoli per la qualificazione. Servono punti e questi sarebbero preziosissimi. Per Mister Pioli le migliori notizie sono i ritorni di Maignan ed Hernández, squalificati in campionato e pronti a riprendere il loro fondamentale posto in campo. Recupera Bartesaghi. Assenti Loftus-Cheek e Okafor, come Chukwueze e Sportiello. Pochi ballottaggi: in bilico le scelte in merito a terzino destro (possibile riposo per Calabria) e mezzala (Musah più di Pobega). Thiaw-Tomori coppia difensiva, Krunić e Reijnders in mediana, attacco ai piedi di Leão, Giroud e Pulisic.