PSG-Milan, Cardinale assente: il motivo | Champions League News

Gerry Cardinale, atteso al 'Parco dei Principi' per PSG-Milan di Champions League, non sarà invece presente. Ma ha mandato un messaggio

Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero e managing partner del fondo RedBird, era atteso questa sera al 'Parco dei Principi' di Parigi per PSG-Milan, partita della terza giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Invece, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', Cardinale non sarà presente sugli spalti dello stadio parigino. Il patron del Diavolo, infatti, non si trova in Francia, bensì in Arabia Saudita.