PSG-Milan, Giroud: “Dovremo fare una gara perfetta per svoltare”

Il contratto di Giroud è in scadenza con il Milan al termine della stagione e per ora non è stato ancora presa alcuna decisione. Sul francese ci potrebbe essere il forte interesse anche della MLS. Il Corriere dello Sport riporta anche un passaggio della conferenza di Giroud, alla vigilia della sfid acontro il PSG: «Da piccolo ero molto tifoso del Milan, venire a giocare qui è stato un sogno. In passato magari finire la mia carriera a Parigi poteva essere una possibilità, ma ora sono concentrato ad aiutare il Milan per farla tornare a essere una grande squadra europea. Per quanto riguarda il Psg non ho mai avuto la possibilità di andarci. È un grande club francese, così come ce n'è un altro a Sud: quelli della mia generazione hanno tifato molto per il Marsiglia».