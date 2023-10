PSG-Milan, Pioli: “Siamo il Milan! Vogliamo giocare a testa alta”

L ’ultima volta che il Milan ha affrontato il Psg in Champions, come scrive Il Corriere dello Sport, a Parigi è stato il 20 febbraio 2001, la partita finì 1-1 con un gol allo scadere di Josè Mari. Ora il Psg è una delle superpotenze europee e il Milan sta provando a tornare stabilmente nel salotto buono d’Europa. I rossoneri dovranno uscire dalla sfida con un risultato positivo. Il Corriere riporta anche le parole dell'allenatore rossonero Stefano Pioli in cinferenza.