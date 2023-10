PSG-Milan, la time machine di ‘acmilan.com’ | Champions League

( fonte:acmilan.com ) - PSG-Milan è l'orizzonte che ci attende in Champions League . Una trasferta tanto affascinante quanto delicata da affrontare, contro una formazione completa e forte in ogni reparto. Quella di mercoledì sarà la terza puntata della nostra storia al Parc des Princes : la prima nell'aprile 1995, Semifinale di andata di Champions League (vinta 0-1); la seconda e ultima nel febbraio 2001 , sembra nella massima competizione europea, nella seconda fase a gironi di quell'edizione. Ed è proprio questo precedente che vogliamo approfondire oggi nel nostro Time Machine, con un focus speciale su José María Romero Poyón, in arte José Mari .

L'attaccante spagnolo, classe 1978, arriva al Milan nel dicembre 1999: in panchina c'è Zaccheroni e la squadra porta sulla maglia lo Scudetto vinto il 23 maggio dello stesso anno. Cresciuto nel Siviglia, con cui esordisce in Liga, arriva però al Milan dall'Atlético Madrid, formazione con cui aveva giocato le ultime due stagioni e mezza. Con la nostra maglia esordisce il 6 gennaio nella trasferta vincente di Piacenza e va subito in gol nella prima a San Siro contro la Roma. In generale, nella sua esperienza milanista, faticherà molto a trovare continuità, sia nel minutaggio che di conseguenza in fase realizzativa. Ma in quella Champions League, edizione 2000/01, segna quasi sempre: nei preliminari contro la Dinamo Zagabria, poi in 7 presenze nella (doppia) fase a gironi va in rete quattro volte, una di queste proprio contro il PSG al Parc des Princes.