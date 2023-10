PSG-Milan, al-Khelaïfi non sarà in tribuna: il motivo | UCL News

Nasser al-Khelaïfi, proprietario del PSG, non sarà al Parc des Princes per PSG-Milan questa sera: ecco il motivo della sua assenza

Questa sera si giocherà PSG - Milan , match valido per la 3^ giornata della fase a gironi della Champions League . Un match molto atteso da entrambi i club, anche perché molto carico a livello emotivo. Tanti, infatti, sono gli ex della sfida, da Mike Maignan a Gianluigi Donnarumma , passando per Alessandro Florenzi .

Nella serata odierna, però, non sarà presente in tribuna Nasser al-Khelaïfi, proprietario del PSG. Il club parigino, infatti, come riportato da 'L'Equipe', è stato operato d'urgenza al ginocchio e sarebbe stato anche disposto a presenziare in stampelle. Le sue condizioni attuali però al momento non glielo permetterebbero e dovrà quindi rinunciare alla possibilità di assistere al match contro il Milan.