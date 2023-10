PSG-Milan, Okafor out: emergenza in attacco per Pioli

Il Milan, come scrive l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è sbarcato a Parigi con l’emergenza in attacco. L’unico cambio a disposizione per Stefano Pioli contro il PSG sarà Luka Jovic, per il resto la coperta in avanti è molto corta. Il tecnico rossonero ha perso anche Noah Okafor a poche ore dal viaggio in Francia per un affaticamento muscolare. Nulla di grave per l’attaccante svizzero, che contro il Napoli potrebbe tornare nella lista dei convocati, ma nella partita di Champions di stasera sarà una pedina in meno da poter sfruttare. Okafor non ci sarà stasera al Parco dei Principi, così come Samuel Chukwueze, infortunatosi con la maglia della nazionale nigeriana. In avanti mancherà pure Luka Romero poiché non è stato inserito dalla lista Uefa, e allora tutto il peso dell’attacco reggerà ancora una volta sul trio Pulisic, Giroud e Leao. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni PSG-Milan, dubbi per Pioli. Luis Enrique attacca