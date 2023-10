PSG-Milan, Seedorf: “I rossoneri prendano l’energia della Champions”

Intervistato da Prime Video, Clarence Seedorf ha parlato del match di Champions League fra PSG e Milan . Secondo l'ex centrocampista rossonero, il gruppo allenato da Stefano Pioli dovrà prendere l'energia tipica delle notti europee per affrontare i parigini di Luis Enrique . Ecco le parole di Seedorf .

"In questo momento il Milan può prendersi l'energia della storia della Champions. I giocatori sono convinti di questo e il PSG ha rispetto della squadra ma bisognerà sentir parlare il campo".