PSG-Milan, la chiave della gara: questione di strategia | News

(fonte: acmilan.com) I rossoneri si preparano a vivere un'altra notte stellare. Per allungare la tradizione positiva contro i parigini - imbattuti in quattro precedenti - e contro formazioni francesi, 8 vittorie e 5 pareggi in 16 gare. Ma soprattutto per dare un segnale di forza al gruppo e tornare ad esultare dopo il ko contro la Juventus. Al Parco dei Principi, l'ambizioso Milan di Mister Pioli cerca il primo successo di questa edizione di Champions League contro il quotato Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Proviamo a giocare in anticipo il match, in programma mercoledì 25 ottobre alle 21.00, analizzandone tre possibili fattori risolutivi.