Champions League – Milan-Newcastle: la diretta della partita | LIVE NEWS

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Pobega; Chukwueze, Giroud, R. Leão. A disposizione: Sportiello, Mirante, Bartesaghi, Florenzi, Kjær, Adli, Musah, Reijnders, Pulisic, Jović, Okafor. Allenatore: Pioli.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schär, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimarães, Longstaff; Murphy, Isak, Gordon. A disposizione: Harris, Karius, Dummett, Lascelles, Livramento, Targett, Anderson, Barnes, Hall, Miley, Almiron, Wilson. Allenatore: Howe.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'San Siro' di Milano dove stasera, alle ore 18:45, andrà in scena Milan-Newcastle, valevole per la prima gara dei gironi della Champions League 2023-2024. I rossoneri ripartono dopo le semifinali raggiunte nella scorsa edizione. Restate con noi per il LIVE testuale del match! Nel frattempo, ecco a voi - in tempo reale - tutte le news di avvicinamento al match dei rossoneri di Stefano Pioli.