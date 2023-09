Champions League, Milan inquieto: contro il Newcastle vietato sbagliare

Milan-Newcastle, le incognite

Milan, Napoli e Lazio, si legge, non lasciano tranquilli. I problemi più evidenti hanno sede a Formello. La Lazio dovrà cancellare le tre sconfitte (su quattro) in campionato. È un momento difficile per Sarri, ma solo in parte inaspettato: per sostituire un campione come Milinkovic con due buoni giocatori come Kamada e Guendouzi ci vogliono tempo, pazienza e fortuna. In difficoltà il Napoli, già a -5 dall’Inter. Anche in questo caso si poteva immaginare che il passaggio da Spalletti a Garcia non fosse indolore. Inquieto il Milan, che sembrava già in possesso di nuove certezze, sgretolate subito dall’Inter. È capitato nel girone più complicato, ma col Newcastle di Tonali non può sbagliare ancora. Il gruppo dei rossoneri è troppo difficile per cadere in passi falsi. LEGGI ANCHE: Milan, Cassano. “Chi parla male di Pioli deve vergognarsi. Sono dei pezzenti”