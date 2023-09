Milan, Cassano: “Chi parla male di Pioli deve vergognarsi. Sono dei pezzenti”

Ancora su Pioli: "Alcuni opinionisti e giornalisti sono stati dei pezzenti e si devono vergognare. Lui ha detto: "I primi 4 minuti abbiamo gestito la palla". Alcuni hanno travisato queste parole. Qualcuno si è divertito ad andarli addosso. Pioli non si deve scusare, deve lavorare come ha sempre fatto. Lui si è evoluto quasi come Spalletti. Ha perso male, ma ci può stare il suo lavoro è stato eccezionale in questi anni. Gli va dato merito e rispetto. Il livello raggiunto dal Milan è merito di Pioli". LEGGI ANCHE: Pastore: "Al Milan serve una figura come quella di Ibrahimovic" >>>