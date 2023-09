Quasi tutto pronto per Milan-Newcastle, prima partita dei gironi di Champions League 2023/24. Ecco dove seguire la gara in streaming

Martedì 19 Settembre , alle ore 18:45 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Newcastle , prima partita dei gironi di Champions League 2023/24 . Lo stadio si preannuncia una bolgia, con i tifosi rossoneri che non vorranno perdersi l'esordio stagione in Europa del Diavolo. Tornerà anche il grande ex Sandro Tonali .

Ma dove potranno vedere Milan-Newcastle tutti quei sostenitori che non sono riusciti a mettere le mani sul prezioso tagliando per lo stadio? Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport. In streaming sarà visibile tramite Now TV, Sky Go e Infinity +.