Milan-Newcastle, debutto di Champions: servono Theo e Leao

Milan-Newcastle, servono Theo e Leao

Contro il Newcastle, per il Milan, serviranno i migliori Leao e Theo Hernandez. Stasera Rafa deve svegliarsi da solo e tornare decisivo. Il Newcastle è forte, ma non come l'Inter. Non ha la maturità tattica per interpretare le stagioni del match, per rallentare e accelerare, come fanno i nerazzurri. I Magpies hanno perso 3 partite su 5 di Premier. Hanno aggredito il Brighton per poi subire 3 gol. Il Milan non dovrà vergognarsi di attendere e ripartire.