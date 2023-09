Probabili formazioni, Milan-Newcastle: Pioli lancia Chukwueze e Pobega

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche della sfida tra Milan e Newcastle di Champions League . Stefano Pioli, dopo il derby, potrebbe decidere di cambiare un po' la sua formazione. Anche per questo, alle 18.45, Chukwueze e Pobega potrebbero partire da titolari . Ad agosto Pioli ha scelto un undici e, visto che funzionava alla grande, lo ha riproposto. Tra parentesi, era anche l’undici testato nelle amichevoli estive. E allora, per Milan-Newcastle , ci saranno tre novità. Ecco le probabili formazioni.

Milan-Newcastle, le probabili formazioni

Tre le novità appunto: si perché, dopo la squalifica in Serie A, Tomori torna al centro della difesa al fianco di Thiaw. Novità importante anche in mezzo al campo dove Stefano Pioli darà un turno di riposo a Tijjani Reijnders: con Krunic e Loftus-Cheek ci sarà Pobega. L'ultimo cambio è in attacco dove Samuel Chukwueze avrà finalmente la sua chance dal primo minuto. Pulisic partirà dalla panchina. Ecco le probabili formazioni: