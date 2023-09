Tifoso del Newcastle fa a gara con una canoa nel naviglio | Video

Manca sempre meno all'esordio del Milan in Champions League. Alle ore 18:45 di oggi, a San Siro, il Diavolo affronterà il Newcastle dell'ex Sandro Tonali, provando a voltare pagina dopo il 5-1 rimediato in Serie A contro l'Inter. Intanto a Milano sono arrivati i tifosi dei Magpies, che subito si sono fatti notare per il rinomato tifo caldo.