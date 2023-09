Milan, incontro tra Cardinale e Ibrahimovic: la situazione

"Zlatan Ibrahimovic a colloquio questa mattina, in un Hotel di Corso Venezia a Milano, con Gerry Cardinale. Il patron del Milan non ha mai nascosto il desiderio di avere una figura come Zlatan in dirigenza, vista la sua esperienza e il peso che potrebbe avere per squadra e staff. Il giorno dopo la visita di Ibra a Milanello, in cui ha voluto dare il suo supporto agli ex compagni alla vigilia della sfida di Champions League contro il Newcastle". LEGGI ANCHE: Le parole di Braida sulla Champions League e il derby