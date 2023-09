I tifosi del Newcastle, dirigendosi verso San Siro per assistere al match contro il Milan, hanno causato diversi danni in metropolitana

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, i tifosi del Newcastle avrebbero causato alcuni danni mentre si dirigevano a San Siro per assistere all'esordio in Champions League contro il Milan. In modo particolare i supporter dei Magpies avrebbero rotto i finestrini della metro sulla linea M5, quella che, appunto, conduce allo stadio.