Milan, Pioli: “Derby una delusione forte. Girone tosto” | VIDEO

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, parla in conferenza stampa della delusione per la sconfitta nel derby perso 5-1 contro l'Inter

Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Newcastle, prima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024, ha parlato in conferenza anche dell'Inter. Ecco le sue parole: "Bisogna, non è stato semplice. Non ci giriamo intorno. Avevamo aspettative, fiducia e positività. Poi è andata male, una delusione forte. Però per fortuna abbiamo la Champions perché era l'unico modo per switchare. L'abbiamo fatto con attenzione e concentrazione. Sappiamo quanto è tosto il girone".