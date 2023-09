Milan-Newcastle, Baresi: “Stasera è importante tornare alla vittoria”

Sul ritorno di Tonali: "È passato poco tempo ma il calcio è questo. Però ha lasciato un grandissimo ricordo ed è giusto abbracciarlo nel migliore dei modi".

Su Ibrahimovic: "Non lo so cosa farà Ibra, ho visto che è stato a Milanello. Sono ben visti tutti quelli che hanno giocato da noi, ma non so cosa farà".

Sul momento del Milan: "Io credo che il Milan viene da due annata positive, al di là dell'anno scorso che abbiamo perso una semifinale. Non si può dire che abbiamo una squadra giovane. Credo che non bastino uno o due giocatori, il gruppo c'è ed è unito, sono persone ed atleti validi. La botta del derby è stata grande ma questa squadra ha dei valori e stasera dobbiamo giocare come una finale". Dove e come vedere Milan-Newcastle in tv o in diretta streaming >>>

