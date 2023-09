Milan, Cerruti: “Riscatto! Contro il Newcastle devi vincere”

"Riscatto. Questa è la parola d’ordine, ripetuta ieri a Milanello alla presenza di Ibrahimovic. Sì, ma come riscattarsi? Cambiando atteggiamento, modulo tattico o giocatori? Oggi sapremo, con un’unica certezza a prescindere dal kappaò nel derby perché il Milan contro il Newcastle deve assolutamente vincere, per non complicarsi la vita in Champions come un anno fa. Ricordare, per credere, la rincorsa prima per pareggiare 1-1 all’esordio dopo il gol dell’attuale rossonero Okafor e poi per qualificarsi soltanto all’ultima giornata".