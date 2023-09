Sandro Tonali scende in campo da avversario in questo Milan-Newcastle di Champions League. Bella accoglienza dal pubblico di 'San Siro'

Sandro Tonali, trasferitosi in estate dal Milan al Newcastle, torna a giocare a 'San Siro' da avversario. Scende in campo, infatti, da titolare alle ore 18:45 in occasione del confronto diretto tra rossoneri e 'Magpies', valido per la prima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024.