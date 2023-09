Milan-Newcastle, Galli: “Credo sia arrivato il momento di Chukwueze”

Filippo Galli, prima di Milan-Newcastle, ha parlato a 'Milan TV' di Samuel Chukwueze, schierato titolare per la prima volta in stagione

Filippo Galli , ex difensore ed ex dirigente rossonero, ospite a 'Milan TV' nel pre-partita di Milan-Newcastle , gara della prima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 che si svolgerà alle ore 18:45 a 'San Siro', ha parlato di Samuel Chukwueze .

Milan-Newcastle, Chukwueze titolare per la prima volta

Oggi, infatti, l'attaccante esterno nigeriano, classe 1999, pagato 28 milioni di euro bonus inclusi nel calciomercato estivo per strapparlo al Villarreal, giocherà per la prima volta da titolare in maglia rossonera. Questo dopo aver giocato appena 87' complessivi nelle prime quattro partite stagionali in campionato.