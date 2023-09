Milan, L. Buffon: “La Champions un’occasione per rialzarsi. Su Maignan…”

Se ha consigli per Maignan: "Le racconto questa, perché l’ho appena rivista in un libro sul Milan. Nell’ottobre del 1956, alla quarta giornata, giochiamo in casa contro il Napoli. In porta ci sono io e nel primo tempo ne becco cinque. Tiravano da tutte le parti: Vinicio, Pesaola, una roba da andar fuori di testa. Abbiamo perso 5-3, poi però vinto il campionato. Ecco, Maignan deve solo stare tranquillo: i gol si fanno e si prendono e i conti si fanno alla fine".