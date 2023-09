Milan-Newcastle, pranzo UEFA: presenti Cardinale e Furlani | FOTO

Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, ha scelto di ospitare al ristorante in Galleria “da Cracco” Amanda Staveley figura del Newcastle

In vista del match di Champions League di questa sera tra Milan e Newcastle , Gerry Cardinale , numero uno di RedBird , ha scelto di ospitare al ristorante in Galleria “da Cracco” Amanda Staveley , figura di riferimento del fondo dell'Arabia Saudita PIF . Ecco la foto pubblicata da Michael Cuomo sul suo profilo X.

Cardinale sarà presente a San Siro per la sfida di Champions tra il Milan e il Newcastle. Per i rossoneri, oltre al manager americano e diversi membri del direttivo di RedBird, ci sono l'amministratore delegato Furlani, il presidente Scaroni e il Chief Financial Officer Cocirio. Presente al pranzo anche un delegato della UEFA.