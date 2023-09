Stramaccioni avverte il Milan: “Attenti al Newcastle, è una squadra che..”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Andrea Stramaccioni ha parlato del Milan in vista del match di Champions League contro il Newcastle

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Andrea Stramaccioni ha parlato del Milan in vista del match di Champions League contro il Newcastle. L'ex allenatore dell'Inter ha detto la sua sulla gara di San Siro. Ecco le parole.

"Dopo le sconfitte pesanti vorresti giocare la mattina seguente. In questo caso la Champions è il teatro ideale, ma attenzione che il Newcastle nonostante una partenza in salita in Premier è una squadra importante che ha investito tanto, ha una precisa idea di gioco".