Milan-Bruges, probabili formazioni: Fonseca rivela tutto e chiama Camarda

"Maignan, Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernández, Fofana, Loftus-Cheek, Reijnders, Pulisic, Leão, Morata". Interessante chi sarà in panchina: sicuramente Francesco Camarda , visto il KO di Abraham e l'assenza di Jovic dalla lista Europea. Potrebbe essere il giorno dell'esordio in Champions League per il giovane rossonero. Chukwueze e Okafor , dopo l'ottima partita contro l'Udinese, partono in panchina. Così come Thiaw e Pavlovic .

Per quanto riguarda il Bruges, secondo il sito di Sky, Skov Olsen, possibile obiettivo del Milan, avrebbe recuperato, ma non al 100%, per questo potrebbe essere in dubbio: pronto nel caso Skoras. Nielsen potrebbe andare in panchina. Mentre non solo disponibili Boyata, Meijer e Nilsson. In campo De Cuyper, altro possibile obiettivo del Milan. Ecco le probabili formazioni di Milan-Bruges.