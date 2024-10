Calciomercato Milan – De Cuyper il post Theo? Il prezzo e i dettagli

Calciomercato Milan , i rossoneri a gennaio dovranno cercare giocatori importanti se vorranno coprire le falle evidenti nella rosa di Fonseca. L'allenatore portoghese non sembra avere delle valide alternative dalla panchina per fare rifiatare i titolari. Tre colpi potrebbero essere in attacco, in difesa e a centrocampo. Proprio in difesa occhio alla possibile voce su un terzino.

Calciomercato Milan - De Cuyper il colpo? Moncada lo osserva: il valore

In attesa di capire il futuro di Theo Hernandez, scrive 'Tuttosport', il Milan osserva con attenzione il terzino Maxim De Cuyper. Moncada era presente all'Olimpico per Italia-Belgio anche per il difensore belga. Al di là di cosa accadrà con Theo, si legge, il Milan dovrà pensare a un innesto tra i terzini nel calciomercato. In rosa ci sono Terracciano e Jimenez, entrambi non danno certezze al momento. De Cuyper è un giocatore che piace e che sta crescendo. Moncada lo starebbe seguendo da tempo: presente il 27 marzo 2023 a Pinatar di Murcia per seguire il giovane De Cuyper nel match fra le nazionali Under 21 di Belgio e Giappone. Nella stagione 2023-24 al Club Bruges ha giocato 55 partite con 5 gol e ben 15 assist. In questa stagione 12 partite e 1 assist oltre al posto da titolare in nazionale. Quanto potrebbe costare? Secondo il quotidiano, il Bruges potrebbe chiedere circa 20 milioni di euro, ma la valutazione di calciomercato potrebbe crescere in questi mesi.