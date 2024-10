Milan, Theo Hernandez sulle montagne russe: le cifre per il rinnovo

Milan, Theo Hernandez e il rinnovo di contratto. Come scrive 'Tuttosport' tutto resta un intrigo. Le richiesta del terzino e non solo

Il Milan , durante la prossima sessione di calciomercato , dovrà cercare delle solide alternative ai titolari in rosa, visto che Fonseca fatica a trovare alternative valide ai titolari. Non solo: la dirigenza del Diavolo deve lavorare anche a dei rinnovi molto importanti . Ecco le ultime novità.

Milan, Theo Hernandez: cosa fare? Il rinnovo e la ricerca dell'alternativa

Theo Hernandez, scrive 'Tuttosport', resta uno dei top player del Milan, ma da quindici mesi a questa parte il suo rendimento è diventato altalenante. Il rinnovo del suo contratto resta un intrigo, per questo la dirigenza, secondo il quotidiano, starebbe allargando la ricerca della sua alternativa, puntando su profili che potrebbero prendere anche il suo posto, come De Cuyper (LEGGI QUI). I primi due mesi stagionali, si legge, sono stati un montagna russa per il terzino e il tutto giro anche sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Le parole dell'agente Quilon (LEGGI QUI) e non solo. Secondo 'Tuttosport', la richiesta di Theo Hernandez sarebbe quella di salire da 5 a 6,5/7 milioni a stagione. Starà al Milan decidere se si vorranno toccare quelle cifre. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Pellegatti: "Clamoroso ritorno di fiamma". Colpo in arrivo?