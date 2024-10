Quilón ha poi aggiunto: «Se entro quest’anno non si prolunga il contratto, che succede? Non so cosa potrebbe succedere ma Theo, in questo momento, è contento al Milan anche se non abbiamo iniziato alcuna trattativa». E proprio su questo punto la questione si fa scottante per i rossoneri.

Poi però dichiara: "Non sento il club da mesi, non stiamo negoziando" — L'agente di Theo Hernández, sul rinnovo possibile con il Milan, ha infatti sentenziato: «Con me nessuno parla da quattro mesi. Non stiamo negoziando nulla. È da maggio-giugno che non sento nessuno del club. In quell’ultimo contatto mi hanno chiesto se il ragazzo si trovava bene al Milan ed era felice e ho detto di sì. Ho anche risposto che la volontà di Theo è quella di rimanere al Milan: è molto legato alla città e si trova molto bene nel calcio italiano. Theo è da sei anni al Milan e i fatti valgono più delle parole».

L'agente spagnolo ha poi infine rincarato la dose: «Non abbiamo nessuna proposta da parte del club. Richiesta da 8 milioni di euro? Non sono parole di Theo e penso che ci sia qualcuno che vuole influenzare l'opinione pubblica». Per 'Tuttosport', ieri, dal Milan, è filtrato come ci sia stato qualche recente colloquio sul tema con Theo Hernández (che firmerebbe allo stesso stipendio di Rafael Leão). La trattativa, però, andrà portata avanti con l'agente.