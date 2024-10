YOUTH LEAGUE

Ibra Jr. assente, possibile chiamata per Liberali

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, domani Guidi dovrà fare a meno non solo di Camarda (convocato da Fonseca per la Champions), ma anche di Maximilian Ibrahimovic, che non sarà disponibile per un infortunio: sovraccarica all'anca procuratosi di ritorno dalla Nazionale Svedese Under 19. Guidi potrebbe dovere rinunciare anche a Bakoune, in forte dubbio per una botta ricevuta contro la Cremonese. Sempre secondo quanto abbiamo raccolto, dal Milan Futuro potrebbe arrivare Mattia Liberali, che non ha giocato nell'ultimo impegno dei rossoneri di Bonera e potrebbe rinforzare la Primavera di Guidi. E il Bruges? Il club nerazzurro guidato da Robin Veldman in panchina, ha pareggiato le prime due partite: 1-1 contro il Borussia Dortmund e contro lo Sturm Granz. Reti di Granados e Iyowuna. Una partita assolutamente non da sottovalutare per i giovani rossoneri, che stanno continuando con la valorizzazioni dei giovani talenti presenti in rosa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Zirkzee in prestito? Lui vorrebbe la Serie A: il punto