Calciomercato Milan - Zirkzee in prestito? Lui vorrebbe la Serie A: il punto

Per la stampa inglese Zirkzee è un flop da 36 milioni di sterline. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la voglia del calciatore sarebbe quella di tornare in Serie A, già a partire da gennaio. Da capire, si legge, se il Manchester United sia disposto a cederlo subito e in prestito. In quel caso ci sarebbe la Juventus, che starebbe ricercando un attaccante con quelle caratteristiche. In più Zirkzee ritroverebbe l'allenatore che lo ha lanciato in Serie A, ovvero Thiago Motta. E il Milan? Nonostante il forte interesse durante il calciomercato estivo, il discorso tra Zirkzee e i rossoneri sembrerebbe del tutto chiuso. Staremo a vedere. LEGGI ANCHE:Milan-Bruges, Fonseca: “Credo in Camarda”. Poi svela la formazione