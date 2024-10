Sulla posizione in campo di Reijnders: "Vedere Tijjani permanentemente vicino a Youssouf Fofana non ne esalta le caratteristiche. In determinati momenti possiamo vederlo come numero 6, in altri momenti come trequartista. In questa struttura, può fare entrambi. Dipende come stiamo giocando, se stiamo sotto pressione o meno".