Milan-Bruges, Fonseca: “Rosa corta? Abbiamo anche Camarda”

"La partita con l'Udinese ci ha lasciato tante cose positive. Questa deve essere la normalità, una squadra che deve sempre giocare con quella grinta anche in futuro. Solo così possiamo vincere, non ci sono altri modi. Le mie scelte? Io lo faccio per il bene del Milan, non per me. Credo nella squadra e sarà sempre così per me. Il Milan è più importante di Fonseca o di qualche giocatore. Rosa corta? Sono soddisfatto dei giocatori a disposizione. Abbiamo anche Camarda, quindi non credo servano giocatori in attacco. Chukwu e Okafor hanno fato benissimo contro l'Udinese, è positivo averli in squadra".