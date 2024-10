Ha avuto ragione Paulo Fonseca , così apre il pezzo di analisi de 'La Gazzetta dello Sport' su Milan-Udinese . Con la forza delle sue idee, si legge. Il portoghese, infatti, ha lasciato in panchina Leao , Tomori e Abraham . Secondo la rosea, Fonseca ha rimarcato le sue idee con un concetto molto chiaro: il Milan viene prima di tutto e di tutti . Il turnover, si legge, sarebbe stato un qualcosa in più di semplice riposo in vista del Bruges. Contro l'Udinese serviva vincere a tutti i costi.

Milan-Udinese, il messaggio forte di Fonseca. Col Bruges occhio agli infortunati

La rosa guarda già avanti verso la partita con il Bruges, parlando dell'infermeria: andranno valutate le condizioni di Gabbia, ieri in tribuna per un leggero fastidio a un polpaccio, e pure di Abraham, costretto al cambio per un infortunio alla spalla destra. Le radiografie hanno escluso fratture, l'attaccante però è uscito in lacrime ed è un problema che ha subito anche alla Roma. Ieri out anche Jovic per il riacutizzarsi della pubalgia, dopo avere giocato due partite di Nations League contro la Serbia. LEGGI ANCHE: Milan-Udinese, Chiffi, regolamento (e VAR): disastro! Rosso ed errori gravi