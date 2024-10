Milan-Udinese 1-0 (90′): tanto cuore, tre punti vitali | Serie A News

L'Udinese, forte della superiorità numerica, prova a fare la partita e costringe i rossoneri all'interno della propria metà campo. Oier Zarraga, come nel finale del primo tempo in occasione del gol annullato, trova nuovamente la testa di Kingsley Ehizibue sul palo più lontano (55'). Stavolta, però, il colpo di testa del giocatore dei friulani termina sul fondo, con Mike Maignan a fare buona guardia.

Cambia Runjaić e, al 60', richiama in panchina lo stesso Ehizibue e Iker Bravo. In campo, al loro posto, Hassane Kamara e Keinan Davis. Altri dieci minuti di gioco spezzettato, ristagnante a metà campo e con poche chance, poi l'Udinese fa altre due sostituzioni. Fuori Zarraga e Sandi Lovrić, dentro Martín Payero e Jurgen Ekkelenkamp. I friulani fanno in tempo a creare una palla-gol importante, proprio con l'olandese, dopo la sanguinosa palla persa da Musah che cambia anche Fonseca.

Al 73' richiamato, infatti, Álvaro Morata e spedito sul terreno di gioco di 'San Siro' Tammy Abraham. Proprio l'inglese, un minuto più tardi, fa una torre in area piccola bianconera per Christian Pulisic: l'americano si gira sul sinistro e tira nell'angolo più lontano. Maduka Okoye compie poi un duplice miracolo: il primo sul numero 11 rossonero, il secondo sull'accorrente Abraham che, da pochissimi passi, cicca la conclusione a botta sicura.

Nell'occasione, l'ex Chelsea rimane anche terra, infortunato alla spalla e, dopo appena 5', è costretto a lasciare il posto a Ruben Loftus-Cheek (78'). Tre minuti più tardi, all'81', conclusione dalla lunga distanza di Jaka Bijol e pallone che sibila di poco alla destra di Maignan proteso in tuffo. Immediatamente dopo, altro cambio per Runjaić. Fuori il centrocampista Jesper Karlström e dentro l'attaccante Brenner.

Contropiede Milan, all'83', con Loftus-Cheek che, lanciato a tu per tu con Okoye, rientra sul destro, si incarta, poi conclude ma viene chiuso in calcio d'angolo. Tra l'85' e l'87', quindi, l'Udinese prova due volte il colpo di testa con Christian Kabasele e poi Fonseca corre ai ripari, richiamando dal campo l'ottimo Chukwueze. Al suo posto dento Fikayo Tomori (88') e difesa a cinque per il Diavolo negli ultimi minuti.

L'arbitro Daniele Chiffi della Sezione A.I.A. di Padova concede 7' di recupero, nel corso dei quali l'Udinese preme per cercare il pareggio e il Milan prova a resistere. Cercando, però, sempre uno spiraglio in contropiede per il raddoppio. Al 95' l'Udinese trova il pareggio, in mischia, con Kabasele al termine di un batti e ribatti. Ma Chiffi, dopo 'on field review' al V.A.R., fischia il fuorigioco. Che brivido per il Diavolo!

Finisce così, con il brivido, Milan-Udinese: 1-0 al 90' a 'San Siro'. Il Diavolo ha fatto pure fin troppo vista l'inferiorità numerica per oltre un'ora.