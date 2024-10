Milan-Udinese 1-0 (45′): Chukwueze-gol, Reijnders fuori | Serie A News

La prima conclusione dei rossoneri, al 9' , è proprio ad opera dello svizzero, il quale, ben innescato dal lancio dalle retrovie di Strahinja Pavlović , arriva nei pressi della porta di Maduka Okoye , salvo poi ciabattare il tiro in porta. Passa qualche minuto, però e il Milan va meritatamente in vantaggio.

Sulla successiva punizione, per poco Jordan Zemura non centra il sette alla sinistra di Maignan. L'atmosfera si surriscalda, il Milan vorrebbe un paio di ammonizioni ai giocatori ospiti che Chiffi non rifila. Al 44', sul cross di Oier Zarraga, Ehizibue segna di testa trafiggendo da pochi passi Maignan. Ma l'arbitro Chiffi - con l'ausilio del V.A.R. - annulla la rete friulana per fuorigioco dell'esterno. Nel primo dei 5' di recupero, poi, per poco Okafor e Chukwueze non confezionato - a sorpresa - il raddoppio del Diavolo.