Milan-Udinese 1-0: la sblocca Chukwueze | Serie A News

Samuel Chukwueze, al 13', sblocca il punteggio in Milan-Udinese a 'San Siro'! Il racconto del gol dell'esterno offensivo nigeriano

Milan in vantaggio, al 13', a 'San Siro' contro l'Udinese, in occasione della 8^ giornata della Serie A 2024-2025. Azione di stampo rugbystico, con Noah Okafor che sfonda sulla sinistra e si accentra, cedendo il pallone a Christian Pulisic. L'americano scarica, a destra, verso l'accorrente Samuel Chukwueze, il quale, con un bel sinistro a giro, trafigge Maduka Okoye nell'angolo più lontano per il bel gol della squadra di Paulo Fonseca. Milan-Udinese 1-0!