Milan-Udinese, espulsione per Reijnders: Diavolo in 10 | Serie A News

Milan in dieci uomini, a 'San Siro', contro l'Udinese al 29' in occasione della partita della 8^ giornata della Serie A 2024-2025. L'arbitro Daniele Chiffi della Sezione A.I.A. di Padova, infatti, giudicano da espulsione diretta un intervento di Tijjani Reijnders su Sandi Lovrić lanciato a rete. Chiamata molto dubbia del direttore di gara, ma confermata dal V.A.R. senza 'on field review'. Milan-Udinese 1-0, ma con il Diavolo costretto a giocare oltre un'ora in inferiorità numerica.