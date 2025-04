Ex Milan, L’Hajduk Spalato di Gattuso vola in vetta alla classifica

L’Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso, ex Milan, conquista la vetta della Hrvatska Nogometna Liga, il massimo campionato croato

L’Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso conquista la vetta della Hrvatska Nogometna Liga , il massimo campionato croato. Decisiva la vittoria per 1-0 contro il Sibenik, firmata dal gol di Ivan Rakitic al 59’. Grazie a questo successo, l’ex centrocampista del Milan supera in classifica il Rijeka, sconfitto ieri 2-1 dallo Slaven Koprivnica.

Ecco le parole di Gattuso al termine della gara: "Abbiamo giocato una buona partita, ma non abbiamo ottenuto un buon risultato. Siamo stati ordinati per tutti i 90 minuti, ma sapevamo che l'Hajduk era più forte. Abbiamo avuto qualche situazione difficile con Duraković e Laćo, ma l'Hajduk ha grandi giocatori e mi congratulo con loro per la vittoria. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, se continuiamo così raggiungeremo il nostro obiettivo". LEGGI ANCHE: Milan, Thiaw: serve davvero venderlo? Occhio a cadere nell'errore>>>