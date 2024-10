Pagelle Milan-Udinese 1-0: Pulisic livello superiore, Terracciano disastroso

PAGELLE MILAN-UDINESE - Inizia molto bene il Milan rivoluzionato da Fonseca, che si assume dei rischi, ma a quanto pare calcolati. Okafor sulla fascia surfa meglio dell'ultimo Rafa Leao e Chukwueze trova il primo gol. La squadra gestisce bene la pressione dell'Udinese, con il palleggio e la ripartenza. A cambiare la partita è sicuramente il rosso a Reijnders, totalmente inventato e senza senso. Sul finale di primo tempo c'è anche un gol annullato ai bianconeri per fuorigioco. La ripresa è di sofferenza per i rossoneri, che comunque riescono a gestire la partita con ordine, nonostante l'uomo in meno. Anzi, vanno vicini al raddoppio con Abraham, che si divora il secondo gol e si fa male.