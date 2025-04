Calciomercato Milan, Adli: riscatto difficile, ma destino segnato. E Sottil…

Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbero cambiare molto in estate. Non solo con acquisti e cessioni, il Diavolo dovrà pensare anche ai tanti prestito fatti e non solo. Tra questi ci sono anche quelli di Adli e Sottil che, nella sfida di oggi contro la Fiorentina, dovrebbero partire entrambi dalla panchina. Ecco le ultime novità di mercato.

Calciomercato Milan, Adli tornerà in rossonero. Mentre Sottil...

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Adli è partito benissimo con la Fiorentina, ma poi si è bloccato per infortuni e scelte diverse. Il giocatore è arrivato in prestito dal Milan con un riscatto fissato a 10 milioni. Difficile, si legge, che la Viola lo possa esercitare. Yacine tornerebbe rossonero ma solo a tempo determinato: improbabile che faccia parte del nuovo corso del Milan. Sottil ha fatto il percorso inverso a gennaio, con un riscatto simile. Al momento avrebbe fatto poco per la conferma. Milan-Fiorentina metterà davanti squadre e società: possibile che ci siano aggiornamenti di calciomercato.